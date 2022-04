Nuovi soci per il Pordenone in arrivo dal Kenia

PORDENONE - Sorpresa: l'aiuto al Pordenone Calcio può arrivare dal Kenya. Bisogna pensare soprattutto al fuori campo, visto che con i neroverdi ormai matematicamente retrocessi in C dopo il 4-1 con il Benevento è difficile concentrarsi sulla parte finale di questa travagliata stagione. Il calendario vedrà i ramarri affrontare il Cosenza al Marulla lunedì, ricevere il Crotone sabato 30 aprile in quella che potrebbe essere l'ultima gara giocata a Lignano e chiudere il tormentato cammino a Lecce il 6 maggio.



PROGRAMMI

È immaginabile lo stato d'animo di Bruno Tedino e di tutto il gruppo squadra neroverde dopo le esternazioni di Mauro Lovisa, che ha annunciato «un repulisti» a fine stagione del tecnico e di gran parte dei giocatori, accusati di non aver affrontato gli appuntamenti più importanti con il giusto approccio, la necessaria determinazione e un'adeguata concentrazione. Bassoli e compagni hanno comunque ripreso gli allenamenti al De Marchi ieri pomeriggio. Oggi sosterranno una seduta doppia: alle 10.30 e alle 15. Domani saranno sui rettangoli del Centro sportivo di via Villanova di Sotto alle 15, per l'ultima seduta settimanale a porte aperte. Sabato pomeriggio e domenica mattina, prima della partenza per Cosenza, i cancelli del De Marchi resteranno rigorosamente chiusi. L'obiettivo della truppa neroverde è quello di scordare le critiche e chiudere la stagione in modo dignitoso.



NUOVI SOCI

Riposta ormai ogni speranza di vedere i ramarri conservare un posto in Cadetteria, gran parte del popolo neroverde preferisce guardare al futuro, nella speranza che abbiano successo le trattative in corso per allargare la base societaria e riprogrammare quindi il ritorno in B.

E magari in un secondo tempo anche una storica promozione in serie A.

Le ultime indiscrezioni riportano di trattative che sarebbero già a buon punto per fare entrare in società un gruppo di operatori commerciali stranieri, cosa per altro ammessa dallo stesso Mauro Lovisa. Inizialmente si era parlato di un gruppo egiziano. Si tratterebbe invece di operatori economici sempre africani, ma con sede degli affari in Kenya, tramite un Fondo d'investimento. Il contatto sarebbe partito da un manager siciliano con il quale l'azienda agricola della famiglia del presidente avrebbe rapporti di lavoro. L'esigenza di allargare la base societaria del resto è stata più volte ribadita da re Mauro, che inizialmente auspicava l'ingresso di potenziali soci friulani, o in alternativa triveneti. Non trovando riscontri sul fronte del Nordest, diventa inevitabile che le porte della società si spalanchino anche a operatori stranieri, come è avvenuto in tanti club, dalla serie A alla Lega Pro. Se le indiscrezioni trovassero conferma, e la trattativa andasse in porto, la prossima seconda maglia del Pordenone anziché i colori gialloblù del Friuli Venezia Giulia potrebbe avere quelli rosso-verde-nero della bandiera keniota, decisamente più vicini alle tinte tradizionali del sodalizio neroverde.



JUNIOR CAMP

Intanto, indipendentemente dai risultati della prima squadra, la società confida che il Pn Junior Camp 2022 abbia lo stesso successo di quello dell'anno scorso, con oltre 500 partecipanti. Saranno 6 le sedi che ospiteranno le attività estive per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni: De Marchi di Pordenone (13-17 giugno), Vajont (27 giugno1 luglio), San Pietro di Feletto (27 giugno-1 luglio), Fiumicello (4-8 luglio), Capriva (4-8 luglio) e Fagagna (11-15 luglio). L'iniziativa vedrà coinvolti i tecnici del settore giovanile neroverde in collaborazione con le società del progetto affiliazioni WePn.