Euro2024, quando gioca l'Italia? Calendario e girone degli azzurri di Spalletti

Terminati i campionati, è tempo di proiettarsi a Euro2024. L'Europeo inizierà in Germania il 14 giugno e naturalmente l'attenzione di tutti gli italiani è verso la Nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia arriva da campione d'Europa in carica e proverà a difendere il titolo conquistato nel 2021 con Roberto Mancini.

Il Ct ha diramato la lista dei 30 pre-convocati che diventeranno 26 prima della spedizione in Germania. Gli azzurri scenderanno in campo giorno 15 per l'esordio e l'attesa è già palpabile.

Il girone dell'Italia

GRUPPO B:

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Quando gioca l'Italia all'Europeo

Italia-Albania: sabato 15 giugno 2024, ore 21 (a Dortmund)

Spagna-Italia: giovedì 20 giugno 2024, ore 21 (a Gelsenkirchen)

Croazia-Italia: lunedì 24 giugno, ore 21 (a Lipsia)

I 30 pre-convocati di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Tutti i gironi di Euro2024

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia* (Galles/Finlandia/Estonia), Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina* (Israele/Bosnia/Islanda)

Gruppo F: Turchia, Georgia* (Grecia/Kazakistan/Lussemburgo), Portogallo, Repubblica Ceca