Convocazioni Nazionale, Legrottaglie: «Luiz Felipe e Joao Pedro? Non sono italiani»

Nicola Legrottaglie è contrario alle convocazioni di Luiz Felipe e Joao Pedro. Un messaggio pubblicato da Goal Italia nel quale l'ex difensore della Juventus si dice stupito della scelta di Mancini di chiamare per lo stage azzurro il difensore della Lazio e l'attaccante del Cagliari: «Non sono proprio italiani, non sposano nessuna causa nazionale: lo fanno solo perché c'è il Mondiale».

Le parole di Legrottaglie hanno scatenato polemiche sui social. L'attuale allenatore, oggi senza panchina, spiega il suo ragionamento: «Sono bravissimi ragazzi ma su questo argomento sono in disaccordo con le scelte di Mancini. Ma non per i giocatori, per il concetto e per il principio. Andiamo a prendere giocatori che non sono italiani, che non sono nati in Italia ma in Brasile. Stanno facendo questo solo per una questione di interesse politico. Anche il calciatore stesso farebbe il Mondiale per il suo interesse e non sposando la causa nazionale»