Nazionale, i 26 convocati di Mancini per gli Europei: c'è Raspadori, esclusi Mancini, Politano e Pessina

Il ct Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 26 azzurri convocati per la fase finale del prossimo Europeo. Dei 28 calciatori convocati domenica scorsa, non faranno parte della lista ufficiale Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano. La novità è l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, impegnato fino a ieri con l'Under 21 di Nicolato nel campionato Europeo di categoria e arrivato nella notte nel ritiro azzurro. Ecco la lista dei convocati.

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta). Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Domani a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale per l'Europeo. Dopodomani appuntamento per la conferenza stampa del ct in vista dell'amichevole con la Repubblica Ceca, in programma allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20.45.