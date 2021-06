Italia-Austria, gli Azzurri non si inginocchieranno per il Black Lives Matter: la decisione del gruppo

Contro il Galles si inginocchiarono solo Toloi, Pessina, Emerson, Bernardeschi e Belotti. Contro l'Austria non lo farà nessuno. La Nazionale ha deciso che prima del fischio di inizio della partita in programma domani a Wembley, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, nessun calciatore parteciperà al gesto simbolico in favore del movimento anti-razzista Black Lives Matter. La decisione arriva dopo un confronto interno, in cui i ragazzi di Roberto Mancini hanno deciso di tenere un comportamento uniforme. Sarà Leonardo Bonucci, oggi in conferenza stampa, a spiegare la decisione presa dal gruppo azzurro.

