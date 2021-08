Live Napoli-Venezia 0-0: Insigne tira alto il calcio di rigore!

Ci siamo! Comincia oggi l'era di Luciano Spalletti al Napoli. L'ex allenatore di Inter e Roma fa il suo debutto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida «più arrapante» della sua carriera. E subito sfida il suo passato: l'esordio, infatti, sfidante è con il bel Venezia guidato da Paolo Zanetti, neopromosso in serie A che Spalletti ha allenato dal 1999 al 2000.

Tutto confermate le indicazioni della vigilia: c'è Insigne nel tridente con Osimhen e Politano, Lobotka dirige nel mezzo, Manolas affianca Koulibaly in difesa.

Pronti via e Osimhen sfiora subito il gol: pressing furioso su Maenpaa e carambola che esce fuori di niente. Sembra in vena il bomber nigeriano e al 14’ va di nuovo vicino al gol con un destro violento da fuori area che Maenpaa blocca a terra. Sul ribaltamento di fronte, è Johnsen a farsi vedere dalle parti di Meret ma il suo tiro di prima intenzione è troppo centrale per impensierire il portiere campione d'Europa con l'Italia di Mancini.

La svolta arriva al 23’ dopo l'ennesima occasione azzurra, questa volta griffata da Politano che chiama Maenpaa alla parata: sul successivo calcio d'angolo, l'arbitro (e solo l'arbitro) vede uno schiaffo di Osimhen nel cuore dell'area ed estrae il cartellino rosso gelando lo stadio Maradona!

Piove sul bagnato in casa Napoli, perché al 35’ Zielinski si ferma per problemi muscolari ed è costretto a uscire: Spalletti non cambia schema e si affida alla verve di Elmas sperando in un'invenzione che non arriva.

Il primo tempo si chiude così sullo 0-0 col Napoli incapace di reagire dopo l'espulsione di Osimhen.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 12 Marfella, 25 Ospina, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 13 Rrhamani, 16 Palmiero, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 70 Gaetano. All. Spalletti.

Venezia (4-3-3)

1 Maenpaa; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro; 16 Fiordilino, 42 Peretz, 18 Heymans; 17 Johnsen, 9 Forte, 20 Di Mariano.

A disposizione: 12 Lezzerini, 34 Bertinato, 6 Dezi, 8 Tessmann, 11 Sigurdsson, 19 Bjarkason, 23 Karlsson, 25 Galazzi, 28 Schnegg, 30 Svoboda. All. Zanetti.

Arbitro: Aureliano di Bologna.