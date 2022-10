Napoli-Torino 3-1: doppietta di Anguissa e tris di Kvaratskhelia, poi il gol di Sanabria

Il Napoli vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica. Per farlo però deve superare un ostacolo non da poco, il Torino di Juric. Spalletti è ancora privo di Osimhen ma in attacco sceglie Raspadori (ma è pronta la staffetta con Simeone) reduce da due gol in Nazionale. Juric ritrova Miranchuk e lancia il russo al fianco di Vlasic alle spalle di Sanabria.

Segui Napoli-Torino in diretta

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Dijdij, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Vlasic; Sanabria. All. Juric