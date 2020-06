Napoli-Spal, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 17:14

Manca dal 1958 il pareggio sulla ruota di Napoli quando al San Paolo è la SPAL ad esibirsi, dal 1961 invece non si registrano i 3 punti a favore dei ferraresi. Nel complesso, su 16 match giocati in Campania i padroni di casa hanno vinto 11 volte, gli ospiti 3 ed i pareggi sono stati 2.(4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso(4-3-3) probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D'Alessandro. All. Di BiagioNapoli e SPAL si affrontano questa sera alle 19.30 in una partita che significa molto per entrambe le compagini. I ragazzi di Rino Gattuso, infatti, vengono dalla importantissima vittoria di Verona e cercano altri 3 punti per consolidare il sesto posto in classifica al momento occupato; gli emiliani sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga col Cagliari proprio sul fischio finale, ed una nuova debacle rischierebbe di compromettere le già residue speranze di salvezza.