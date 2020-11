Napoli-Rijeka, 0-0. Diretta: la squadra di Gattuso sfiora due volte il gol

E' Diego Armando Maradona il protagonista di Napoli-Rijeka e non poteva essere altrimenti. Migliaia di tifosi si sono radunati intorno allo stadio San Paolo (che presto diventerà Stadio Diego Armando Maradona) per ricordare l'idolo scomparso con cori e accensione di fumogeni, sfidando le regole anti-assembramento per via del Covid. Per quanto riguarda la partita, Gattuso pensa a Petagna dal primo minuto con Politano-Zuielinski ed Elmas alle sue spalle.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Gattuso

RIJEKA (4-2-3-1) probabile formazione: Nevistic; Galovic, Veljoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke. All.: Rozman

Ultimo aggiornamento: 21:29

