PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6.5

Coraggioso nelle uscite ed è reattivo quando devia in angolo un tiro a giro di Bennacer.

DI LORENZO 6

Dalla sua parte il Milan prova a fare male, ma lui resiste e riparte.

RRAHAMANI 5.5

Pronti via, sfiora subito il gol con una girata al volo. Sbaglia anche lui sul gol di Giroud.

KOUIBALY 5.5

Insegue Giroud ovunque, ma lo perde in occasione del vantaggio rossonero.

MARIO RUI 6

Decide di non spingere molto. Fa il suo.

FABIAN RUIZ 6

Vivace in mediana, ma nella ripresa va in difficoltà.

LOBOTKA 6.5

Uomo di grande geometria in mezzo al campo.

POLITANO 5

Perde qualche duello di troppo con Theo Hernandez.

ZIELINSKI 5.5

Sbaglia qualcosa vicino all’area rossonera.

INSIGNE 5

Un primo tempo anonimo. Da lui ci si aspetta qualcosa in più.

OSIMHEN 6

Quando riparte palla al piede, fa paura. Non riesce, però, a trovare il varco giusto.

OUNAS 6

Si fa vedere con un tiro al giro insidioso.

ELMAS 6

Dà più brillantezza alle manovre offensive del Napoli.

SPALLETTI 5.5

Al suo Napoli è mancato qualcosa.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6

Il Napoli non crea grandi occasioni. Guida, come sempre, la difesa.

CALABRIA 6.5

Nel primo tempo ha meno coraggio del solito, ma nella ripresa da un suo tiro sporco arriva la rete di Giroud.

KALULU 6.5

Molto bravo nelle chiusure. Sostituisce degnamente Romagnoli.

TOMORI 6.5

Una sfida bellissima quella con Osimhen.

THEO HERNANDEZ 6.5

Prova a spingere, ma non sempre ci riesce. Anche se nel finale impegna Ospina. Ammonito, sarà squalificato contro l’Empoli.

BENNACER 7

Migliore in campo del Milan. Recupera una quantità impressionante di palloni.

TONALI 5.5

Impreciso, perde troppi palloni.

MESSIAS 5.5

Aiuta in fase difensiva, ma fa poco in attacco.

KESSIE 6.5

Non tocca molti palloni, ma fa un lavoro utile in fase di non possesso.

RAFAEL LEAO 6.5

Ogni volta che tocca un pallone, cerca di dipingere calcio.

GIROUD 7.5

Doppietta nel derby contro l’Inter, gol con il Napoli. È decisivo quando deve essere decisivo. Primo gol lontano da San Siro con la maglia rossonera.

KRUNIC 6

Entra in un momento di grande intensità.

REBIC 5.5

Non sempre riesce a tenere palla.

PIOLI 7

Il Milan vince e sa anche soffrire. Torna in testa nel momento migliore.