Diretta Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Milan è il big match della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti e quella di Pioli si trovano faccia a faccia in una sfida che dirà tanto sulla volata scudetto. Una vittoria può portare i partenopei o i rossoneri in vetta. «Sappiamo che ci giochiamo moltissimo, abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere», ha detto Spalletti in conferenza stampa. «Chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo», le parole di Pioli. Alle 20.45 il fischio d'inizio.

Napoli-Milan, probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Dove vederla

La partita tra Napoli e Milan si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d'inizio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva streaming su Dazn.