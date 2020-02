Gran colpo Lecce: Napoli sconfitto al San Paolo 3-2

NAPOLI - Dopo aver battuto Lazio, Juventus e Sampdoria, il Napoli di Gattuso inciampa sul Lecce. La squadra di Liverani passa al San Paolo al termine di una partita ricca di gol e di emozioni (3-2), facendo un passo importante verso la salvezza. Per gli azzurri, invece, una brusca battuta d'arresto nella rincorsa alla zona Europa e tante proteste per il mancato rigore concesso a Milik, ammonito per simulazione dall'arbitro Giua. Cinque i cambi di Gattuso rispetto alla formazione vittoriosa sul campo della Samp. In porta c'è Ospina, la coppia centrale di difesa è formata dai rientranti Maksimovic e Koulibaly, a centrocampo c'è Demme, in attacco Politano. Di Lorenzo torna sulla destra dopo la lunga parentesi da marcatore centrale, a sinistra c'è Rui, in mediana Lobotka con Zielinski. Il tridente d'attacco è completato da Milik e Insigne. Schieramento piuttosto offensivo anche per Liverani, che non rinuncia al 4-3-1-2.

Davanti a Vigorito, linea difensiva imperniata su Lucioni e Rossettini, con Rispoli e Donati sulle corsie laterali. A centrocampo Majer e Barak agiscono ai lati di Deiola, Saponara è il trequartista, i due attaccanti sono Falco e Lapadula. Ottima la partenza del Napoli, che prende subito il controllo del gioco, sfondando con regolarità sia sulla corsia di sinistra con Rui e Insigne che con quella di destra, dove agiscono Di Lorenzo e Politano. Gli azzurri costruiscono palle gol, ma sprecano. Milik e Zielinski graziano Vigorito sui cross di Rui e anche quando al 19' un disimpegno errato di Donati spiana la strada verso il possibile vantaggio: troppo lungo il tocco di Zielinski per l'attaccante. Il Napoli insiste, prova senza fortuna anche dalla lunga distanza con Insigne, ma al 29' viene bucato da un'improvvisa accelerazione leccese. Saponara tocca in mezzo per Falco, staffilata che Ospina devia proprio tra i piedi di Lapadula che, solo soletto, insacca indisturbato. La squadra di Gattuso accusa il colpo, rischia ancora su un sinistro a giro di Donati e chiude il primo tempo in affanno, nonostante un palo di Insigne (in sospetto offside).

Al rientro dopo l'intervallo subito una novità tra gli azzurri: Mertens prende il posto di Milik, Napoli col 4-2-3-1. E i risultati si vedono subito. Insigne guida una veloce transizione, tocco per Mertens che imbecca Milik a porta vuota: il polacco colpisce male, ma stavolta trova il gol. Gli azzurri insistono, si divorano il vantaggio con Insigne a tu per tu con Vigorito, esponendosi però alle ripartenze avversarie: Lapadula e Falco spaventano due volte Ospina. Poi al 16' il gol arriva: pallonetto di Falco, testa di Lapadula che anticipa Di Lorenzo e riporta avanti il Lecce. Entra Callejon per Politano, il Napoli ha più equilibrio anche se ora deve rimontare. Il Lecce, dal canto suo, si copre con Petriccione al posto di Majer. Vigorito compie una mezza papera ma Milik lo grazia, sull'altro fronte Ospina salva due volte su Donati e Barak. Dentro anche Lozano per Insigne, in un Napoli che reclama anche un penalty su Milik: Giua ammonisce il polacco per simulazione. Poi al 36' Mancosu - appena entrato - trasforma una punizione da distanza siderale, spegnendo le velleità del Napoli. Che si riaccendono in extremis, quando Callejon batte Vigorito in uscita su invito di Demme. C'è ancora spazio per qualche mischione nel recupero, ma Vigorito dice di no a Lozano, salvando il colpaccio dei suoi.

