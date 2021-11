Napoli, Insigne infortunato salta l'Europa League

Insigne infortunato. Un'altra tegola sul Napoli e su Spalletti. L'attaccante si è infatti infortunato e non partirà per Mosca dove il Napoli affronterà lo Spartak nella penultima partita del girone di Europa League. Insigne ha una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Il calciatore non ha preso parte all'allenamento della vigilia europea e ha svolto soltanto terapie e lavoro differenziato in palestra.

APPROFONDIMENTI SPORT Spartak Mosca-Napoli, l'ultimo allenamento a Castel Volturno CALCIO Spartak-Napoli, Spalletti perde pure Insigne: «Nelle...

L'infortunio di Insigne preoccupa i tifosi soprattutto in vista del big match del San Paolo contro la Lazio di Sarri. «Lorenzo Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro». Questo comunicato della società lascia ben sperare lo staff del Napoli, un affaticamento che probabilmente consentirà a Spalletti di schierare il giocatore nella prossima partita di campionato.