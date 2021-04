Napoli-Lazio 2-0 diretta: raddoppia Politano, sinistro che fulmina Reina

20'pt Attacca a sinistra la Lazio, con Fares che mette in mezzo. L'azione continua dall'altro lato, con Leiva che mette in mezzo per Immobile. Controllo dell'attaccante, ma poi non riesce a tenere in campo il pallone.

18'pt Non c'è al momento la reazione della Lazio. Che ha subito il colpo. L'uno-due del Napoli ha tramortito la squadra di Farris.

16'pt Secondo giallo della partita. Se lo becca Manolas. Colui che s'è guadagnato il rigore e ha fatto ammonire, nell'occasione, Milinkovic.

14'pt Uscita a vuoto di Meret, che per poco non agevola Immobile. C'è Koulibaly però pronto a chiudere.

12'pt GOL NAPOLI: Politano raddoppia: ripartenza Napoli, Insigne per Mertens che aggancia e serve l'esterno. Che converge, come al solito, e batte Reina sul primo palo. La squadra di Gattuso completamente in gestione.

10'pt Il vantaggio ha galvanizzato il Napoli, che adesso gioca bene. Lazio che cerca di gestire il momento negativo. Dal possibile rigore a favore, a quello contro.

7'pt GOL NAPOLI: Insigne dagli 11 metri non sbaglia. E porta avanti il Napoli. Spiazzato Reina.

6'pt Succede di tutto. Precedentemente alla sgroppata di Lazzari, Manolas, nell'area della Lazio, è toccato da Milinkovic con un'entrata scomposta. Di Bello, richiamato dal Var, va a rivedere. E assegna il rigore alla squadra di Gattus.

4'pt Ripartenza incredibile di Lazzari, che salta Hysaj che lo atterra dentro l'area di rigore. Di Bello lascia proseguire. Il direttore di gara è chiamato al Var.

3'pt Angolo per il Napoli, guadagnato da Di Lorenzo, subito propositivo a destra.

2'pt Giro palla della Lazio, dietro, con i tre difensori. Il Napoli lascia giocare la squadra di Inzaghi.

1'pt Iniziata la partita al Maradona, primo pallone del Napoli.

La giornata si chiude con un vero e proprio spareggio Champions League. Quello tra Napoli e Lazio, impegnate stasera al Diego Armando Maradona. Ancora senza Inzaghi positivo al tampone Covid - Farris in panchina per la terza di fila - i biancocelesti tentano il sorpasso. Ma l'ostacolo si chiama Gattuso: il tecnico calabrese, che probabilmente lascerà alla fine della stagione per andare a Firenze, vuole comunque centrare l'obiettivo stagionale con gli azzurri. E non lascerà nulla al caso. Si parte alle 20,45. Arbitra Di Bello.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Farris.

ARBITRO: Di Bello.