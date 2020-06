La Coppa Italia è del Napoli: Juve battuta 4-2 ai rigori

Gattuso vince ai rigori, ma in partita domina sul collega Sarri, che liscia il secondo trofeo dopo la Supercoppa contro la Lazio. Almeno nelle occasioni è un Napoli dominante, sono 4 nitide per gli azzurri, che trionfano all’Olimpico e vincono la prima Coppa Italia post Covid. Sarri, solo nel primo tempo, ha un migliore possesso palla, ma alla fine commette un errore strategico, privandosi dei suoi più importanti rigoristi (vedi Pjanic e Douglas Costa su tutti), che potevano essere decisivi dopo i novanta minuti chiusi zero a zero. Gattuso l’ha preparata meglio, soprattutto motivando la squadra in questo lokdown (nonostante la morte della sorella), facendole credere che si poteva vincere. Un percorso netto, il suo: vittoria a San Siro e successo anche qui con la Juve, dopo aver pareggiato ancora contro Conte la settimana scorsa. Gattuso ha ripreso una squadra in corsa e che aveva smarrito le motivazioni, dopo l’ammutinamento con Ancelotti e la questione multe. Spogliatoio spaccato e senza anima, oggi ha una squadra logica, pur non essendo brillantissima da un punto di vista fisico (e ci mancherebbe) e del gioco, ma la rosa è di tutto rispetto. Deve crescere ancora e il campionato forse lo dimostrerà. La festa è stata minima, perché il clima era spettrale, vista l’assenza del pubblico e un protocollo sanitario da rispettare che salvaguarda la salute ma non alimenta la passione all’interno di uno stadio. Ma ci arriveremo. .

LEGGI LA CRONACA

Ultimo aggiornamento: 18 Giugno, 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA