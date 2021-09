Napoli-Juventus alle 18 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Juventus sarà la sfida che incendierà l'anticipo della terza giornata di campionato, tornata in grande spolvero dopo la sosta. Al Diego Armando Maradona alle ore 18, le squadre di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri cercano i tre punti: i partenopei per rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno e quindi confermare quanto visto con Venezia e Genoa, i bianconeri per rialzarsi dopo la falsa partenza con Udinese ed Empoli, in cui hanno raggiunto un pareggio e una sconfitta. Questo comunque era prima. Ora c'è da fare i conti con gli indisponibili, con i rientri tardivi dai ritiri con le proprie nazionali, con i problemi accusati nei match con le proprie nazionali, e le polemiche non sono mancate. Ma niente: la Serie A è tornata.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Zielensky partirà dalla panchina, Lobotka non è stato neanche convocato per un infortunio, in pratica i problemi del mister Spalletti sono tutti a centrocampo, e infatti Anguissa, appena arrivato (si fa per dire) dal Fulham, farà il suo esordio con la maglia del Napoli proprio nella difficile gara contro la Juventus in coppia con Fabian. Più avanti, a supporto dell'unica punta, Osimhen, il tecnico schiererà, invece, Politano, Elmas e il capitano Insigne. In difesa confermata la linea composta dai centrali Manolas e Koulibaly, mentre sulle fasce ci saranno Di Lorenzo, andato in gol mercoledì nella partita dell'Italia contro la Lituania, e Rui. In porta, Ospina prenderà il posto di Meret che, indovinate?, si è fatto male con gli azzurri ed è tornato subito a casa.

E a proposito della Nazionale di Roberto Mancini, Allegri si è già messo il cuore in pace e non ha convocato Chiesa, acciaccato, ma due degli "eroi" (anche qui si fa per dire) della serata del Mapei Stadium potrebbero non partire tra gli undici titolari del tecnico livornese. I ballottaggi, in casa bianconera, sono tra Bernardeschi e De Sciglio, con il primo avanti sull'ex Milan, e tra Kean (doppietta con gli azzurri) e Kulusevski, con lo svedese più probabile rispetto al suo compagno di reparto. Ma a cambiare potrebbe essere anche il modulo: dal solito 3-5-2, l'allenatore potrebbe passare al 4-4-2 non toccando gli interpreti.

Davanti a Szczesny ci saranno i "soliti" de Ligt, Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo, con l'ex Fiorentina vedremo McKennie, Locatelli, Rabiot e Pellegrini. Kulusevski o Kean, invece, formeranno la coppia d'attacco assieme a Morata dopo l'out di Dybala, risparmiato dal mister.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; de Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski All. Allegri

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

Napoli-Juventus delle 18 verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e sarà visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati Dazn potranno seguire la sfida in streaming anche tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.