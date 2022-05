Napoli, Insigne sbaglia il rigore ma l'arbitro fa ripetere: gol al Maradona

Calcio di rigore. L'occasione arriva sui piedi di Insigne al 63', l'attaccante potrebbe salutare i tifosi del Napoli con un gol, Tiro di destro, palla sul palo: arriva Di Lorenzo e segna. Insigne si dispera, non riesce a segnare nella sua ultima partita al Maradona. Ma fermi tutti. L'arbitro fa ripetere il rigore, forse perché un giocatore ligure (Ostigard) entra in area di rigore o commette un fallo nei confronti di un avversario. Le telecamere che qualche secondo prima avevano inquadrato Insigne disperato, pescano un sorriso da scugnizzo sul volto del calciatore azzurro. Insigne ha in mano di nuovo il pallone, saluta la curva e si prepara per tirare dagli undici metri. Fischio, gol. Sì, stavolta è gol. Così bello da "svenire" sul prato verde mentre i compagni, e i tifosi virtualmente, sommergono il prossimo attaccante del Toronto. All'87' infine la standing ovation del Maradona. Insigne lascia il campo per Elmas, il numero 24 saluta Criscito e, una volta uscito dal campo, tutta la panchina.

