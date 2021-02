Napoli-Granada 2-1 diretta live: Fabian Ruiz, il gol della speranza

Il Napoli cerca l'impresa. La squadra di Gattuso deve recuperare la sconfitta per 2-0 maturata all'andata contro il Granada per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Una rimonta che agli azzurri è riuscita solo tre volte nella storia, l'ultima nel 1989 in Coppa Uefa contro la Juventus. Il tecnico fa ancora i conti con l'emergenza ma ci crede: «Ho guardato i ragazzi negli occhi e ho capito che possiamo farcela», le sue parole di ieri. Fischio d'inizio alle 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Napoli-Granada, Gattuso: «Massacrate me ma lasciate tranquilli... EUROPA LEAGUE Napoli, eliminazione a un passo: il Granada vince 2-0

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, German, Duarte, Neva; Montoro, Gonalons, Brice; Puertas, Molina, Kenedy. All. Martinez

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA