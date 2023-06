Napoli, festa scudetto al Maradona: Di Lorenzo alza la coppa, Spalletti si commuove

NAPOLI - E’ la festa di Napoli che si gode ufficialmente lo scudetto atteso per 33 anni.

La vittoria è del 4 maggio e dopo esattamente un mese c’è la consegna della Coppa ai campioni d’Italia. Il 2-0 alla Sampdoria è l’antipasto di una notte dedicata agli azzurri. La premiazione dei calciatori apre i festeggiamenti condotti da Stefano De Martino e trasmessi in diretta su Raidue. Cinquantatremila persone allo stadio, tantissime in città: piazza Plebiscito, piazza Mercato, piazza Giovanni Paolo II a Scampia e Forcella. Senza dimenticare 17 comuni della provincia. Tutti collegati idealmente per godersi lo scudetto. Alle 21 parte la cerimonia organizzata dalla Lega. E’ Aurelio De Laurentiis a ricevere per primo la medaglia. Poi comincia la passerella dei campioni d’Italia.

La festa

Il pubblico accompagna con applausi scroscianti. Ci sono ovviamente ‘accoglienze’ speciali: il coro Kim Kim ha salutato il difensore coreano che sembra al passo d’addio per il pressing del Manchester United. I 50mila hanno chiamato a squarciagola Simeone, Anguissa, Raspadori e naturalmente gli artefici principali dello scudetto. Kvaratskhelia ha ricevuto la medaglia con la bandiera della Georgia, poi è toccato a Victor Osimhen, avvolto dai colori della Nigeria. Il penultimo è Luciano Spalletti che non sarà più l’allenatore del Napoli: Lucio si commuove e riprende la scena con lo smartphone. ‘Mister, Mister’, lo chiamano i 53mila. E’ Giovanni Di Lorenzo a dare il via al party: alza la Coppa e comincia lo spettacolo dei fuochi d’artificio tricolori. E’ la notte dei campioni d’Italia.