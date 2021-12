Napoli, Fabian positivo al Covid in Spagna: il centrocampista è già in isolamento domiciliare

NAPOLI – Nuovo problema in casa Napoli. Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid 19 dopo un tampone molecolare effettuato in Spagna, dove si trova attualmente in vacanza. Il centrocampista azzurro, regolarmente vaccinato, è in isolamento domiciliare. Fabian aveva già contratto il virus lo scorso 16 gennaio alla vigilia del match contro la Fiorentina ed era poi tornato in campo il 13 febbraio al Maradona con la Juventus. Il Napoli riprenderà gli allenamenti giovedì 30 all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno: Spalletti spera di recuperare al più presto Lorenzo Insigne. Il capitano ha contratto il Covid lo scorso 21 dicembre, alla vigilia del match contro lo Spezia, e si sta allenando a casa in attesa della negativizzazione.