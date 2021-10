Diretta Napoli-Bologna 3-0: Zielinski entra per Insigne. Standing ovation per la doppietta

Continua la rincorsa del Napoli al primo posto. Dopo il pareggio contro la Roma, e la vittoria (la sesta consecutiva) del Milan contro il Torino di martedì sera a San Siro, gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a rispondere sul campo per non vanificare il lavoro fatto con otto successi su otto partite più la gara all'Olimpico. Al Diego Armando Maradona arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che non potrà però contare su Marko Arnautovic, non convocato dal mister serbo.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-BOLOGNA

SECONDO TEMPO

65' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Insigne, dentro Zielinski; entra anche Politano al posto di Lozano

61' - L'arbitro assegna il rigore per un intervento da dietro su Osimhen in area: Insigne non sbaglia

59' - Di Lorenzo si libera e tira con il mancino: pallone sull'esterno della rete

58' - Osimhen fa partire un tiro incrociato di destro dal limite dell'area, il pallone termina di poco al lato del palo alla destra del portiere

53' - Brivido per il Napoli: Barrow sfrutta una palla vagante sul lato sinistro dell'area di rigore, punta Di Lorenzo e lascia partire un destro potente sul secondo palo che termina di poco al lato alla sinistra di Ospina

48' - Grande tocco di esterno di Osimhen che libera Elmas di fronte a Skorupski, il macedone si allunga in spaccata ma non riesce a colpire il pallone incalzato dall'uscita del portiere. Padroni di casa vicini al gol del 3-0

46' - Si riparte al Maradona: nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero

41' - Lorenzo Insigne dal dischetto stavolta non sbaglia: il Napoli va sul doppio vantaggio

37' - Proteste per il Napoli: Medel blocca con le mani, ma l'arbitro fischia il fallo per Osimhen. L'arbitro andrà a rivedere l'azione al Var. È rigore per gli azzurri, ammonito il difensore del Bologna

34' - Azione avvolgente del Napoli, il giro palla dei partenopei si evolve da destra a sinistra, scatenando la sovrapposizione di Mario Rui che stoppa con il mancino e da posizione defilata incrocia sul secondo palo: la sua conclusione si spegne sopra la porta di Skorupski

32' - Giallo per Anguissa: il centrocampista interviene in ritardo su Dominguez

29' - Ospina è sicuro in uscita, Mbaye lo spinge da dietro commettando fallo, prontamente ravvisato dal direttore di gara. Si riparte con una punizione in favore del Napoli

25' - Anguissa tenta il tiro a giro sul secondo palo dalla media distanza, ma la palla non si abbassa e termina sul fondo

18' - Fabian Ruiz, dal limite dell'area e su assist di Elmas, tira una sassata di sinistro e porta il Napoli in vantaggio al Diego Armando Maradona

15' - Insigne, lanciato e solo in area, prova lo scavetto, ma il suo tiro viene respinto facilmente dalla difesa del Bologna. Ci prova poi dalla media distanza, ma Skorupski blocca

12' - Lancio lungo di Ospina per Osimhen, che riesce a intercettare la palla ma non riesce a concretizzare il passaggio del portiere azzurro

9' - Forcing del Napoli che ci prova con Mario Rui: Skorupski blocca senza problemi

5' - Il primo squillo della partita è del Napoli: pallone in area per Lozano, che parte da posizione regolare, l'attaccante non arriva di testa

1' - Tutto pronto al Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Bologna, che serve soprattutto agli uomini di Luciano Spalletti (che non è in panchina, ma c'è Marco Domenichini) per riconquistare la testa della classifica con il Milan

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Domenichini

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Theate, Medel, Mbaye; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Bologna delle 20:45 di giovedì 28 ottobre sarà disponibile su Dazn, TimVision e su Sky, ai canali di riferimento: Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). La diretta sarà visibile in streaming su SkyGo, mentre la testuale sarà leggibile sul sito del Messaggero.it.