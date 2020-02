Napoli-Barcellona, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 18:44

E' finito il conto alla rovescia per il Napoli, che questa sera al San Paolo affronterà il Barcellona nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'ottimo lavoro di Ancelotti che ha portato alla qualificazione una squadra piena di problemi tecnici ed ambientali, toccherà dunque a Gennaro Gattuso, all'esordio assoluto come allenatore in questa competizione, guidare i suoi alla ricerca della titanica impresa di eliminare i temutissimi catalani capitanati da Leo Messi.(4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso(4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Vidal. All.Setien