Atalanta-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Al Gewiss Stadium è sfida di vertice. L'Atalanta di Gasperini, seconda in classifica a 27 punti, ospita il Napoli di Spalletti capolista a 32. Gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal ko in casa del Liverpool in Champions League, indolore visto il primo posto con cui ha concluso il girone e la buona prestazione offerta. I nerazzurri, senza coppe, provengono da un ottobre prolifico: 10 punti in 5 partite. Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni consecutivi sotto un singolo allenatore nella massima serie dal 2017/18, nella gestione Sarri (sei). Spalletti dovrà fare a meno di Kvaratskhelia (Rrahmani è l'altro indisponibile) fuori per un problema muscolare, al suo posto Raspadori. In difesa Juan Jesus potrebbe essere preferito a Ostigard. Gasperini senza Zappacosta, De Roon e Muriel. Zapata partirà dalla panchina, in attacco Lookman e Hojlund.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it