Napoli-Atalanta 0-0 diretta Gattuso con la difesa a tre, fuori Ilicic

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Atalanta, la gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo il 2-1 della Juventus ieri contro l'Inter, oggi è Gattuso contro Gasperini: il tecnico dei partenopei arriva dalla vittoria in campionato contro il Parma, ma a far rumore sono state soprattutto le sue dichiarazioni di malumore nel post partita che di certo non saranno piaciute al presidente De Laurentiis. L'Atalanta invece è reduce dalla pesante sconfitta in campionato contro la Lazio che l'ha lasciata al settimo posto in classifica. Fischio d'inizio alle 20.45.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

