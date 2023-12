Mutu, morta la mamma e nello stesso giorno viene esonerato dal club: Natale choc per l'ex giocatore di Inter e Fiorentina

Per Adrian Mutu un Natale da dimenticare.

Mutu, morta la mamma e viene esonerato

«Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK "Neftchi" e Adrian Mutu. "Neftchi" PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre». Il PFK "Neftchi", che attualmente «sta lottando nella Premier League e nella Coppa dell'Azerbaigian per posti in alto, invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra». Insomma, una mancanza di tatto da parte del club, che non ha voluto dunque attendere magari qualche giorno, rispettando il lutto di Mutu. Quest'ultimo ha appreso tutto in Romania, proprio mentre era al capezzale di sua madre.

Mutu potrà consolarsi dall'esonero a metà stagione con un bel bottino di soldi. L'attaccante riceverà una notevole somma di denaro, visto che aveva uno stipendio di 700mila euro (non una cifra da poco per il campionato azero): da contratto incasserà un salario compensativo di 350.000 euro.