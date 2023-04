Stankovic insultato dai tifosi durante Roma-Sampdoria: «Sei uno zingaro». Mourinho chiede alla curva Sud di smetterla

Minuto 52 di Roma-Sampdoria, l’arbitro Irrati espelle Murillo per doppia ammonizione dopo un fallo sulla trequarti ad Abraham. Dejan Stankovic, allenatore blucerchiato, va su tutte le furie: urla contro il quarto uomo, chiede spiegazioni e si muove per tutta l’area tecnica senza sosta dimostrando il suo disappunto per la decisione secondo lui sbagliata che lascia la squadra in dieci.

Stankovic insultato, la reazione di Mou

La Curva Sud assiste a distanza alla scena e intona il coro “Sei uno uno zingaro”, lo stesso che gli veniva rivolto nei derby ai tempi quando il tecnico era un calciatore della Lazio. José Mourinho non ci sta e chiede alla Sud firmarsi alzando la mano e mostrando una smorfia disgustata. Stankovic vede il gesto dell’allenatore della Roma e lo ringrazia e la Curva smette dopo qualche secondo.

Il rapporto tra i due

L'allentore serbo è stato anche un giocatore dello Special One ai tempi dell'Inter del Triplete, tra i due è nato un rapporto che va oltre l'aspetto professionale: «José riuscito a svegliare qualcosa dentro di me che forse non sapevo neanche di avere». In quesgli anni "Deki" era diventato un figlio calcistico di Mou e oggi se lo è ritrovato davanti da avversario.