Mourinho, show in diretta con Rodgers: «Mi ha regalato il miglior vino in commercio»

Un altro show di Mourinho e stavolta non i campo ma in diretta televisiva. Durante l'intervista del suo grande amico Rodgers, l'allenatore portoghese ha fatto "irruzione" prendendo il microfono e dicendo: «Mi ha regalato il miglior vino in commercio!». Il tecnico del Leicester ha sorriso rispondendo: «E mi è costato un sacco di soldi!». Clima disteso al termine della semifinale di Conference League giocata in Inghilterra. Lo dimostra la conferenza stampa dello Special One davanti ai giornalisti britannici. Ecco le parole del portoghese: «Mi ha regalato la migliore bottiglia di vino portoghese nel mercato. Piange perché è davvero cara. Ma mi ha voluto regalare il mio vino preferito, è davvero difficile trovarla e non so come abbia fatto. Ma so quanto l'ha pagata...»

Leicester-Roma 1-1, cronaca e tabellino

Alla domanda "berrà la bottiglia se arriverà in finale o solo se vincerà la finale?", Mourinho risponde: «Penso che la berrò la prossima settimana, non importa quello che accadrà. Ma sono felice di aver visto Rodgers e di aver visto la sua carriera. Abbiamo condiviso un desiderio, chi vincerà la semifinale a Roma vincerà la finale in Albania»