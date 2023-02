Mourinho espulso attacca il quarto uomo Serra: «Voglio capire se posso denunciarlo». Ecco cosa è successo

Josè Mourinho espulso e fuorioso. Lo special one non potrà sedere sulla panchina domenica sera nella sfida dell'Olimpico contro la Juventus per il rosso rimediato durante la partita persa contro la Cremonese. Ai microfoni di Dazn l'allenatore della Roma ha attaccato duramente il quarto uomo Serra. È stato lui a chiamare l'arbitro Piccinini invitandolo a mostrare il cartellino a Mourinho per le proteste a bordo campo.

Mourinho espulso attacca Serra

«C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo - ha esordito Mourinho durante l'intervista post gara - Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina», ha aggiunto.

«Oggi ho detto a Serra di essere onesto e dire quello che è successo ma non accadrà mai. Cosa mi ha detto Serra? Lui ha un problema di memoria - ha detto ancora Mourinho -. Sono andato nello spogliatoio cinque minuti dopo la partita e ho chiesto cinquanta volte scusa all'arbitro Piccinini perché le mie parole hanno meritatamente portato all'espulsione e non ne ero orgoglioso. Io sono sempre stato un tipo emozionale, però pazzo no. Ma la reazione che ho avuto qui è stata perché qualcosa di grave è successo, però se lui (Serra ndr) dice all'arbitro quello che mi ha detto nel modo in cui me l'ha detto sarebbe lui a dover andare via».