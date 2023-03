Emergono nuovi retroscena della lite tra José Mourinho il quarto uomo Marco Serra avvenuta in campo durante Cremonese-Roma e negli spogliatoi. Una discussione che al tecnico è costata due giornate di squalifica e all’arbitro lo stop a tempo da definirsi. È in corso anche un’indagine della procura federale (oggi Mourinho è stato ascoltato a Trigoria) per chiarire i fatti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore è entrato nello spogliatoio degli arbitri dopo la partita per parlare con Serra: «Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui». La risposta del quarto uomo non si è fatta attendere: «Scusa di che? Io non devo chieder scusa a nessuno, io non ho detto niente». Mourinho a quel punto è andato su tutte le furie: «Bugiardo. Sei un uomo di merda… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve...». Serra ha poi chiuso lo scambio verbale: «Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia...».

La Roma farà ricorso contro la squalifica

I giallorossi stanno già studiando le carte per presentare ricorso contro la squalifica di due giornate. L’obiettivo è di dimezzarle così da garantire al portoghese di sedere in panchina nella trasferta contro il Sassuolo, ma sarà quasi impossibile vederlo dirigere Roma-Juventus. La lite con Serra è cominciata a inizio secondo tempo di Cremonese-Roma quando Mourinho si è avvicinato al quarto uomo per protestare su un fallo ricevuto da Kumbulla. A quel punto è volata qualche parola di troppo e dalle ricostruzioni dei labiali estrapolati dalle immagini televisive l’arbitro avrebbe detto: ««Fatti i ca... tuoi. Ti prendono tutti per il c...Vai a casa, vai a casa».