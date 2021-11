A un terzo del cammin del campionato, ci ritroviamo in una camera oscura da cui esce una foto, sa di beffa: Sarri e Pedro, in modi diversi scaricati dalla Roma, che con la Lazio piazzano il sorpasso ed escono a riveder le stelle, sorridenti con l’aria di sottintendere chissà cosa, mentre il fosco Mourinho si macera nel suo inferno personale, disperando di uscirne. Ma è solo un’istantanea, un meme, con la Lazio in ascesa e la Roma che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati