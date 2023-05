Mourinho e il suo futuro alla Roma, dalla Francia: «Il Psg vuole José». Il ds Campos ha contattato il suo agente

Luis Campos vuole José Mourinho. In Francia sono certi che il direttore sportivo del Psg si sia messo in contatto con Jorge Mendes, agente del tecnico della Roma, per sondare la disponibilità ad allenare i parigini. A rivelarlo è la stampa francese (RMC Sport), che definisce l’avventura di Christophe Galtier al capolinea per le troppe sconfitte. «Campos è convinto che l’uomo che ha vinto due Champions in carriera sia nella posizione migliore per far brillare il Psg in Europa», scrivono oltralpe. A dare forza all’indiscrezione anche le recenti dichiarazioni dello Special One in cui si definisce stanco di essere più di un tecnico.

Roma, Champions League lontana: l'Europa League è l'ultima occasione. Dybala: «Tutti insieme più uniti che mai»

Ulivieri replica a Mourinho: «E' vero, siamo fatti di pasta diversa. Tecnici e arbitri non sono alla pari»

Con Campos, che conosce dai tempi dell’università in Portogallo, sarebbe libero di fare solo l’allenatore e di misurarsi con calciatori al livello delle sue ambizioni. L’altro step sarebbe discutere con la Roma con cui Mourinho ha un contratto fino al 2024, ma a dicembre scorso Tiago Pinto lo ha ringraziato per non aver ceduto alla richiesta di allenare la nazionale portoghese. Non è escluso, dunque, che all’interno dell’accordo sia presente una clausola che permette a José di abbandonare in qualsiasi momento il timone dei giallorossi. Il sogno del presidente Nasser Al-Khelaïfi è portare in panchina Zinedine Zidane ma sarebbe una trattativa molto complessa da portare a termine, gli altri candidati sono Thiago Motta e Julian Nagelsmann.