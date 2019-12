Mourinho si commuove in diretta: «Il mio cane è morto a Natale: era la mia famiglia»

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche minuto prima del match tra Tottenham e Brighton, i tifosi hanno scoperto un lato intimo ed emozionante di. L'allenatore degli Spurs, intervistato da Amazon Tv, si è commosso parlando della morte del suo cane: «Non è un bel periodo per me questo. Il mio cane è morto il giorno di Natale, era la mia famiglia». Un momento di commozione che lo Special One ha provato a sciogliere con un «ma bisogna andare avanti». Il video è stato condiviso sui social, con le condoglianze dei tifosi di tutto il mondo.Leya, lo Yorkshire Terrier bianco apparso in molte foto con Mourinho, è morto proprio nel giorno di Natale. Il cane era da tanti anni membro della famiglia dell'allenatore portoghese ex Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester Utd. L'inviato di Amazon, Jim Rosenthal, aveva chiesto al tecnico portoghese notizie sul suo Natale. E mai si sarebbe aspettato una risposta del genere. Il giornalista non ha potuto fare altro che rispondere: «Oh mio Dio, condoglianze mister...».