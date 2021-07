Mourinho-day, domani l'arrivo a Ciampino. Inizia la nuova stagione della Roma

Roma - Ci siamo. Lo sbarco tanto atteso è prossimo. A meno di depistamenti dell’ultim’ora (che con i Friedkin vanno sempre messi in conto) Mourinho sbarcherà domani a Ciampino. L’orario nel quale il charter proveniente da Lisbona atterrerà nella Capitale è mezzogiorno. Di fuoco, verrebbe da aggiungere, pensando alle temperature previste in città e all’attesa spasmodica della piazza nei confronti dello Special One.

Ancora da sciogliere il nodo-quarantena. Mou negli ultimi 15 giorni ha soggiornato a Setubal ma probabilmente, per motivi fiscali, è dovuto tornare a Londra per un blitz. E le disposizioni del Ministero della Salute in questo caso sono chiare: per chi proviene dalla Gran Bretagna, obbligatorio un isolamento fiduciario di 5 giorni a meno che non venga concesso un permesso speciale di lavoro. Che pensando al soggetto destinatario si sposerebbe perfettamente.

A questo punto, però, conta poco. Quarantena o permesso speciale, l’era Mou è pronta a iniziare.