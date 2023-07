È morto Trevor Francis: vinse una Coppa Italia con Vialli e Mancini alla Sampdoria

Il calcio inglese perde una delle sue bandiere.

Questa mattina, nella sua casa a Marbella, la vita di Trevor Francis è stata stroncata da un infarto all’età di 69 anni. La crescita nel Birmingham City e i trionfi nel Nottingham Forest: questi i punti di riferimento di una lunghissima carriera iniziata nel 1970 con ben 15 gol nel suo primo campionato e l’incredibile quaterna realizzata contro il Bolton.

Otto stagioni al Birmingham e ben 118 marcature: Francis diventa poi il primo giocatore inglese pagato un milione di sterline. È la spesa affrontata dal Nottingham Forest per assicurarsene le prestazioni. La squadra diretta da Brian Clough alzerà la Coppa dei Campioni quattro mesi dopo l’arrivo di Francis, autore della rete decisiva nella finale contro il Malmo. L’anno dopo il bis continentale contro l’Amburgo ma la tendinite gli impedisce di giocare e lo obbliga pure a guardare in TV gli Europei italiani.

Dopo il Mondiale spagnolo, punto più alto della sua storia in Nazionale (12 reti in 52 partite), è la neopromossa Sampdoria a posare gli occhi su di lui ed è Renzo Ulivieri a volerlo fortemente spingendo così il presidente Paolo Mantovani ad acquistarlo. Quattro stagioni all’ombra della Lanterna, segnate dagli infortuni e dall’alternanza con i futuri gemelli del gol Vialli e Mancini.

Con loro, Francis alzerà una Coppa Italia il 3 luglio 1985 a seguito della doppia vittoria, andata (1-0 a San Siro) e ritorno (2-1 al Ferraris), contro il Milan. È capocannoniere con ben 9 reti nell'arco dell'intera competizione. Nel 1986 l’approdo all’Atalanta prima di vivere altre 4 stagioni in Scozia (Rangers e QPR) e di chiudere la carriera con lo Sheffield Wednesday. In questi ultimi anni, con alterne fortune, sperimenta il ruolo di allenatore-giocatore. Con Rangers e Sheffield, vince due Coppe di Lega. Il suo ultimo incarico manageriale al Crystal Palace dura solo un paio di stagioni.