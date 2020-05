Morto Beppe Barletti, volto storico di 90° minuto

Il giornalismo sportivo piange Beppe Barletti, volto storico della Rai. In pensione dal 1993, avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 30 settembre. Celebri i suoi collegamenti da Torino, dove con aplomb tipicamente sabauda raccontava le vicende della Juventus e del Torino per 90' Minuto e Domenica Sprint, due trasmissioni cult degli anni '70. In Rai, dov'era approdato in seguito a una lunga gavetta, si è occupato anche di automobilismo, atletica e basket, ma è stato anche autore di reportage dall'estero o di servizi di cronaca e politica. Tra le sue interviste, anche quella al cardiochirurgo Chris Barnard. Giornalista di una volta, nel senso migliore dell'espressione, fino a qualche tempo fa era una presenza fissa allo Sporting, il circolo torinese della stampa. Tra i primi messaggi di cordoglio, via Twitter, quello del Torino Fc.

Ultimo aggiornamento: 22:17

