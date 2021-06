Astori, la compagna Francesca Fioretti: «Vorrei ancora essere felice. Vivo accogliendo il dolore»

È tornata a parlare Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, scomparso tragicamente più tre anni fa durante la notte nella sua camera da letto. La 36enne di Maddaloni, che da allora ha provato a ricostruirsi una vita mai dimentica del ricordo del Capitano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista profonda e sentita al direttore di Mow Moreno Pisto, in cui ha rivelato come vive oggi la mancanza del padre della loro figlia Vittoria.

La vita dopo Davide - «Vivo accettando e accogliendo il dolore, perché solo così ti salvi. La mia prima spesa da sola è stata bruttissima. Ero nelle nuvole, non sapevo come farla, il giorno prima prendevo i biscotti preferiti di Davide, il giorno dopo no».

Cosa manca di Davide - «Gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva. L'amore per Davide non finirà mai, ma non vuol dire che non mi innamorerò più».

Amare ancora - «Secondo te non è successo in tre anni? Ma chi intraprende una storia con me sarà una persona coraggiosa, perché se accogli me, accogli Vittoria e accogli pure il nostro dolore, che viviamo noi, ma che comunque c'è».

Pechino Express e Grande Fratello - «Pentita no, ma oggi non lo rifarei. Avevo 20 anni, è stata un'esperienza, tutto qua. Invece a Pechino Express, se Vittoria fosse più grande, mi piacerebbe partecipare un'altra volta. Anche perché senza Pechino Express Davide non avrebbe mai avuto la scusa per attaccarmi bottone».

