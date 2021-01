Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis nella notte è restato coinvolto in un incidente automobilistico su via Cristoforo Colombo. L’ex portiere in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva.

Intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata (non avrebbe richiesto l'intervento della polizia locale), inizialmente il dirigente ha scelto di recarsi alla clinica Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico. De Sanctis ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali ed è stato sottoposto a un intervento in cui è stata asportata la milza ed evacuata l’emorragia post traumatica. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze ed è cosciente.

De Sanctis stava tornando a casa dopo aver lavorato l’intera giornata al centro sportivo di Trigoria ed era solo in auto. L’impatto è avvenuto con un’altra macchina in cui c’era una ragazza con il suo fidanzato, la coppia è rimasta illesa.

