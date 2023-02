Il Milan soffre ma vince a Monza (1-0): decide il sinistro di Messias, il palo di Ciurria frena Palladino

Dopo il Torino e il Tottenham, cade anche il Monza. Il Milan ha blindato la difesa con il nuovo sistema di gioco e centra il terzo 1-0 di fila. Stavolta decide un gol di Messias, in campo al posto dell’infortunato Calabria (out anche Bennacer per infortunio), che raccoglie una corta respinta di testa di Pessina e batte Di Gregorio con un tiro preciso. Sembra che il Diavolo abbia ritrovato la sua strada con la nuova veste forgiata da Stefano Pioli.

E sono tre punti preziosi per la corsa Champions. Anche se è il Monza – allo stadio non c’è Silvio Berlusconi – a iniziare bene con Ciurria. Tatarusanu già al 1’ manda in angolo. Sembra una gara in salita, ma poco alla volta il Diavolo si riprende. La rinascita del Milan coincide con quelle di Theo Hernandez, che dà vita a un gran bel duello in fascia con Birindelli, e Rafael Leao. Il portoghese all’improvviso fa partire un tiro che scheggia il palo ed è il quarto legno colpito in campionato. È un flash, ma sembra il condottiero quando suona la carica. Ed è un po’ quello che accade. Il Milan, infatti, si sveglia e comincia ad aggredire i portatori di palla del Monza. Fino a trovare il gol del vantaggio firmato da Messias.

Nella ripresa i biancorossi giocano meglio. Sono più compatti. Sprecano con Petagna, tirano un sospiro di sollievo per l’errore sotto porta di Theo Hernandez e hanno una grande occasione con Ciurria, che colpisce il palo, la palla sbatte sulla schiena di Tatarusanu e finisce in angolo. Il Milan soffre, ma vince e il Monza cade dopo più di tre mesi. Non perdeva dal 10 novembre 2022 contro la Lazio.