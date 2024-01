Inter inarrestabile: 5-1 al Monza e +5 sulla Juventus, è festa con Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram

Ennesima goleada dell’Inter che, sempre più famelica, rifila 5 reti al Monza, chiudendo ogni tipo di discorso già dopo 14 minuti. Con le doppiette di Calhanoglu e Lautaro Martinez e il sigillo di Thuram vola a + 5 sulla Juventus, in attesa della risposta dei bianconeri contro il Sassuolo.

I nerazzurri sbagliano poco o nulla e in 14’ chiudono il match. Inizia all’attacco per la squadra di Simone Inzaghi: prende le misure con un tiro al volo di Dimarco che finisce sul fondo, poi ci prova Lautaro Martinez di testa, ma c’è il tocco di mano dell’ex nerazzurro Gagliardini. Veloce visione al monitor e rigore. Dal dischetto Calhanoglu si conferma infallibile. Passano due minuti e arriva il raddoppio: cross di Dimarco, tap in vincente di Lautaro Martinez. Il Monza reagisce con il 2-1 di Pessina, ma viene annullato per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con i nerazzurri all’attacco. Prima con un tentativo di Thuram, successivamente con un colpo di testa di Mkhitaryan, ma entrambe le conclusioni finiscono fuori.

Nella ripresa le cose non cambiano. Appena la squadra di Simone Inzaghi si lancia in attacco, arriva il terzo gol: tacco di Thuram e doppietta di Calhanoglu, che subito dopo l’esultanza viene richiamato in panchina per aver rimediato un giallo a gara in corso. Il turco, diffidato, salterà la partita di campionato contro la Fiorentina (in programma il 28 gennaio) e non la semifinale di Supercoppa Italiana con la Lazio. Accorcia Pessina su rigore, ma dagli 11 metri Lautaro Martinez sigla il 4-1. Chiude Thuram con il punto esclamativo: finta di tiro col destro, sterzata sul mancino e gol del definitivo 5-1 che chiude la serata perfetta dell'Inter.