Mondiali Qatar, programma 22 novembre: orario partite, dove vederle e probabili formazioni. Argentina e Francia in campo

Qatar 2022 entra nel vivo. Arriva finalmente l'esordio per i numeri 10 più attesi della competizione, Messi e Mbappé, nonché compagni di squadra nel Psg. Si parte alle 11:00 con Argentina-Arabia Saudita, prima partita del gruppo C. Leo, al suo quinto e ultimo mondiale, proverà a guidare la marcia trionafale dell'Albiceleste verso la conquista della Coppa del Mondo, solamente sfiorata nel 2014 nella finale persa per 1-0 contro la Germania.

Alle 14:00 prenderà invece il via gruppo D con Danimarca-Tunisia. Si passa poi alle 17:00, orario in cui si affronteranno Messico e Polonia, nella seconda gara del gruppo C, partita molto interessante e dalla quale probabilmente verrà fuori la candidata a passare il turno con l'Argentina, favorita per la vittoria del girone. Rullo di tamburi per l'esordio dei "Bleu" di Deschamps, orfani di Benzema, il pallone d'oro in carica ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a rinunciare alla competizione. Alle 20:00, per la seconda partita del gruppo D, i Campioni del Mondo in carica affronteranno l'Australia.

Argentina-Arabia Saudita (ore 11:00)

Ahora o nunca. Per la pulce argentina ultima spiaggia per sollevare al cielo la coppa che prima di lui solo "D10S" è riuscito a regalare al popolo argentino. La nazionale di Scaloni parte ovviamente favorita per quella, che almeno sulla carta, dovrebbe essere una passarella di presentazione a questo Mondiale.

Probabili formazioni:

Argentina 4-3-3 (all. Lionel Scaloni)

E. Martinez, Foyth, Otamendi, Romero, Acuna, De Paul, Paredes, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

Arabia Saudita 4-3-3 (all. Renard)

Al-Owais, Al-Ghanam, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani, Al-Faraj, Otayf, Al-Muwallad, Bahbari, Al-Dawsari, Al-Buraikan.

Orario e dove vederla: La partita verrà giocata presso il Lusail Stadium di Lusail alle ore 11:00 e sarà visibile in Tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay.

Arbitro: Slavko Vincic, 42 anni (Slovenia).

Danimarca Tunisia (ore 14:00)

Questo sarà il primo incontro in assoluto in una Coppa del Mondo tra le due nazionali. L'unico precedente risale a un'amichevole giocata in Giappone alla vigilia dei Mondiali 2002.

Probabili Formazioni:

Danimarca 4-3-3 (all. Kasper Hjulmand)

Schmeichel, Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

Tunisia 4-3-3 (all. Khadri)

Dahmen, Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chalaali, Laidouni, Skhiri; Msakni, Jaziri, Kazhri.

Orario e dove vederla: Calcio d'inizio presso l'Education City Stadium di Doha alle ore 14:00 e sarà visibile in Tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay.

Arbitro: in attesa di designazione

Messico-Polonia (ore 17:00)

L'unico precedente in un Mondiale tra le due squadre risale alla fase a gironi del 1978. Gara vinta dalla Polonia per 3-1.

Probabili Formazioni:

Messico 4-3-3 (all. Martino)

Ochoa, Alvarez, Moreno, Montes, Gallardo; Rodriguez, Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega.

Polonia 3-4-2-1 (all. Michniewicz)

Szczesny, Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski, Zielinski, Szymanski, Lewandowski.

Orario e dove vederla: la partita verrà giocata allo Stadium 974 di Doha alle ore 17 e sarà visibile in Tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay.

Arbitro: Chris Beath, 38 anni (Australia).

Francia-Australia (ore 20:00)

La Francia, Campione del Mondo in carica è alla sua 16sima partecipazione assoluta al Mondiale, settima di fila. L'unico precedente tra "bleu" e "canguri" è nell'edizione del 2018 in Russia dove la squadra francese si è imposta per 2-1.

Probabili Formazioni:

Francia 4-3-3 (all. Deschamps)

Lloris, Pavard, Varane, Upamecano, L. Hernandez; Tchouaméni, Fofana, Rabiot; Mbappé, Giroud, Griezmann.

Australia 4-2-3-1 (all. Arnold)

Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Irvine, Mooy, Leckie, Hrustic, Mabil, Maclaren.

Orario e dove vederla: si parte alle ore 20:00 sul campo dell'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. La partita sarà visibile in Tv su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

Arbitro: in attesa di designazione