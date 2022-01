Mino Raiola operato d'urgenza al San Raffaele: resta in osservazione

Mino Raiola ricoverato d'urgenza: il procuratore tra gli altri di Ibrahimovic, Pogba e Haaland è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza al San Raffaele di Milano e ora resta sotto osservazione.

Chi è Mino Raiola

Raiola è tra i più influenti agenti del calcio mondiale. Tra i suoi assistiti Haaland, de Ligt, Donnarumma, Pogba, Verratti, de Vrij e Lozano. Il procuratore, 54 anni, è originario di Nocera Inferiore ma giovanissimo si è trasferito in Olanda, dove la famiglia ha aperto una pizzeria. La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Haarlem, poi le prime procure con i calciatori olandesi e la scalata nel calcio dei grandi. Nella sua scuderia ci sono tra i calciatori più in vista del panorama mondiale: uno in particolare, Erling Haaland, sarà il vero oggetto del desiderio delle prossime sessioni di mercato. Se lo contendono i top club mondiali e il suo acquisto potrebbe diventare il più caro della storia.