Milik, esordio con ko: Marsiglia sconfitto dal Monaco

Arkadiusz Milik con la maglia dell'Olympique Marsiglia: esordio dell'ex Napoli, ma non basta alla squadra francese allenata da André Villas Boas, che è stata infatti battuta 3-1 dal Monaco in una partita del campionato francese. Milik, arrivato in settimana dal Napoli, è entrato in campo al 14' st al posto dell'argentino Benedetto, sul punteggio di 1-1 per le reti di Radonjic per gli ospiti e di Maripan per la squadra del Principato. Poi però Tchouaméni su azione da calcio d'angolo e l'ex viola Jovetic allo scadere su punizione hanno dato la vittoria al Monaco. In campo nei minuti di recupero anche Pietro Pellegri, entrato tra i monegaschi al posto di Volland

Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 09:57

