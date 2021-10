Milan-Verona al Meazza, fra i rossoneri positivo anche Diaz

VERONA - Non c’è pace per il Milan che perde anche Brahim Diaz, positivo al Covid come Hernandez. In conferenza stampa il tecnico rossonero Pioli aveva parlato di “indisposizione” ma i test hanno poi confermato i sospetti iniziali: non si tratta di una semplice influenza ma di positività al Covid.

Le probabili formazioni di Milan-Verona, match di domani a Milano (quote Snai: 1,55; 4,25; 6,00).

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 15 A.Romagnoli, 2 Calabria; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, Leao , 12 Rebic; 9 Giroud. (96 Jundal, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 Bennacer 7 Castillejo, 64 Pellegri, 11 Ibrahimovic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 14 Ilic, 17 Ceccherini, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Frabotta. Arbitro: Prontera di Bologna.