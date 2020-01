Milan-Udinese 1-1 La Diretta Pari di Rebic appena entrato

Ultimo aggiornamento: 13:40

Nelle ultime 4 gare disputate, il Milan ha subito reti solo in occasione del match di Bergamo, anche se quelle 5 sberle tutte insieme rifilate dall'Atalanta fanno ancora male ai rossoneri: i 3 punti in campionato mancano dal 30 ottobre scorso di fronte ai propri tifosi, in occasione dell'1-0 casalingo sulla SPAL targato Suso. L'Udinese si presenta a San Siro forte di 3 vittorie consecutive ai danni di Cagliari, Lecce in trasferta e infine Sassuolo.(4-4-2) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. All.Pioli(3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. GottiSi apre con la sfida di San Siro tra Milan e Udinese il programma domenicale della Serie A, prima giornata di ritorno. I rossoneri vengono dal buon successo di Cagliari, e cercano quest'oggi continuità di risultati dopo un girone di andata a dir poco deludente; ottimo invece il momento per i friulani, che in classifica hanno un solo punto in meno dei rossoneri, sono a +9 dal Genoa terzultimo e nello scorso turno hanno agevolmente regolato il Sassuolo con un perentorio 3-0.