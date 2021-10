Milan-Torino, Pioli avverte i suoi: «Dobbiamo subire meno gol»

Dopo la paura di Bologna, 2-2 in 11 contro nove fino a sei minuti dalla fine, il Milan si prepara a ospitare il Torino e consolidare il primato, al momento condiviso con il Napoli. Tra i convocato potrebbe tornare Theo Hernandez, guarito dal Covid. «Dobbiamo subire meno gol», l’avvertimento di Stefano Pioli.

APPROFONDIMENTI SERIE A Torino, infortunio per Ansaldi: lesione muscolare, fuori un mese SPORT Serie A, il Milan vince a Bologna





Milan. «Prendiamo troppi gol? Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere è importante subirne pochi»



Classifica. «Commentarla è troppo presto, nove giornate sono niente. È giusto, però, che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra. Ora pensiamo alla partita di domani e poi a quella successiva».



Ibrahimovic e Giroud. «Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità, abbiamo la possibilità di mettere Ibrahimovic e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento sia in partita».



Momento. «Per me non siamo stati all'altezza solo nella gara di Porto, dovevamo fare meglio».



Theo Hernandez e Kessie. «Se oggi Theo si allena in squadra, ci sarà anche se non dall’inizio. Kessie sta bene e sarà disponibile».



Bivio. «Il calendario è fitto, la competitività è alta. Il Torino è forte, Ivan Juric sta facendo un grande lavoro».



Obiettivo. «Siamo forti e competitivi, ma le partite di ieri mi hanno confermato che dovremo tenere alto il livello delle nostre prestazioni se vogliamo lottare fino alla fine».