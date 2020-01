Milan-Torino, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali: in attacco Rebic e Piatek

Ultimo aggiornamento: 20:33

Milan e Torino si affrontano a San Siro per il terzo quarto di finale in programma in questa edizione 2019-2020 della Coppa Italia. I rossoneri - solo 5 le Coppe Italia nel loro palmares - giungono a questo punto della competizione dopo aver superato la SPAL per 3-0 nel turno precedente, mentre i granata, trionfatori in questo torneo già 5 volte nella loro storia ma l'ultima delle quali nel lontano 1993, hanno superato il Genoa solamente dopo la lotteria dei calci di rigore.(4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All. Pioli(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri