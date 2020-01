Siviglia, Suso rivela: «Ho chiesto io al Milan di andare via»

«Ho voluto davvero questo trasferimento. Ho parlato con il Milan perché volevo andarmene, nelle ultime due settimane ho cercato di non essere nemmeno convocato». Suso si presenta al Siviglia con queste parole, evidenziando la felicità per questo trasferimento: «Abbiamo fatto tutti uno sforzo e finalmente sono qui, è quello che volevamo sia io che la mia famiglia. Ora siamo tutti contenti. Manco dalla Spagna da quando avevo 16 anni, è molto importante per tutti noi tornare a casa. Una felicità che ancora non avevamo mai provato». Suso fissa gli obiettivi: «Il mister mi conosce bene, la rosa è competitiva, voglio aiutare il club a crescere». Monchi è da sempre un estimatore dello spagnolo: «Ho provato a portare Suso qui almeno 5-6 volte, la prima quando in panchina c'era Unai Emery. È un giocatore che porta qualcosa di diverso e che può aiutarci molto. All'inizio il Milan voleva cederlo solo a titolo definitivo, poi ha aperto alla cessione con obbligo di riscatto. C'era una differenza a livello di cifre, poi la buona volontà del calciatore e l'ottimo rapporto col club rossonero ha fatto la differenza». Ultimo aggiornamento: 15:07





© RIPRODUZIONE RISERVATA