Il Milan si qualifica se... le combinazioni: ecco cosa serve ai rossoneri per andare agli ottavi di Champions League

Notte da incubo a San Siro. Ma nonostante la sconfitta interna contro il Borussia Dortmund (1-3) il Milan ha ancora una possibilità per andare agli ottavi di finale di Champions League. Manca una giornata al termine del raggruppamento e la squadra di Pioli sarà impegnata nella trasferta di Newcastle (0-0 all'andata) ed è ovvio che deve vincere. E sperare in buone nuove dall'altro campo, quello di Dortmund, dove giocherà il Psg.

Unica soluzione

I rossoneri hanno una sola combinazione per superare il turno: piazzare il primo colpo esterno in Inghilterra e sperare che la squadra di Luis Enrique perda in Germania contro quella di Terzic già qualificata dopo l'affermazione di questa sera. In questo modo la truppa di Pioli andrebbe ad 8 punti in classifica, superando i bianconeri di Howe e pure i parigini che con una sconfitta rimarrebbero a quota sette.

Ultima giornata

L'ultima giornata del girone F, quello oggettivamente più duro, è in programma il prossimo 13 dicembre con le partite che si giocheranno entrambe alle 21:00.

Questo il programma.

Newcastle-Milan

Borussia Dortmund-Psg

Classifica

Borussia Dortmund 10

Psg 7

Newcastle 5

Milan 5