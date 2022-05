Milan campione d'Italia già oggi? Quali risultati servono ai rossoneri per vincere lo Scudetto

Il Milan può diventare campione d'Italia già oggi. Grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, il risultato della partita dell'Inter contro il Cagliari potrebbe consegnare lo scudetto ai rossoneri con una giornata d'anticipo. Gli uomini di Pioli sono a +5 sui nerazzurri (con una partita in più), ma in caso di arrivo a pari punti sarebbero i rossoneri ad avere la meglio grazie ai risultati favorevoli negli scontri diretti. Ecco le possibili combinazioni che regalerebbero matematicamente il tricolore al Milan.

APPROFONDIMENTI SPORT Milan-Atalanta, le foto del match di San Siro SERIE A Leao-Theo, il Milan corre verso lo scudetto. L'Atalanta perde e... SERIE A Insigne commosso in tv: «Nessun rimpianto, farò sempre... SERIE A Insigne saluta Napoli con un gol. Genoa a un passo dalla serie B SERIE A Napoli, Insigne sbaglia il rigore ma l'arbitro fa ripetere: gol... SERIE A Bologna-Sassuolo 1-3, la rovesciata di Berardi illumina il derby

Quali risultati servono al Milan per vincere lo Scudetto?