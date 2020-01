Milan-Sampdoria, dalle 15 la diretta Formazioni: Ibra in panchina

Ultimo aggiornamento: 14:32

Milan e Sampdoria si affrontano questo pomeriggio a San Siro per la 18esima giornata di Serie A. I rossoneri, fermi a 21 punti in graduatoria, sono chiamati al pronto riscatto dopo l'umiliante 5-0 subito a Bergamo per mano della splendida Atalanta prima della pausa natalizia, mentre ai blucerchiati, dopo aver perso la sfida casalinga per mano della Juventus col punteggio di 1-3, servono punti per non rischiare di essere nuovamente risucchiati nelle ultime 3 posizioni della classifica.LE FORMAZIONI4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli(4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri